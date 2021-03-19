Yaşlılar Haftası

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zeybek mesajında, yaşlıların geçmişin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerleri yarınlara taşınmasını sağlayan toplumsal hayatın "en kıymetli" hazineler olduğunu belirtti.

Gerek tecrübeleri gerek birikimleri ve gerekse de yaşamları boyunca gösterdikleri fedakarlıklarıyla huzurlu yaşamın "en güzeli"ni hak eden yaşlıların, herkesin baş tacı olduğunu kaydeden Zeybek, şöyle devam etti:

"Milletimiz, tarihinin her döneminde yaşlılarını baş tacı ederek, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Bizler, millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen; bilakis, onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Unutmayalım ki bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o kadar güçlü olur. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünün yaşlılarının ve yarının yaşlı adayı tüm vatandaşların Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, ömürlerinin her anını sağlıkla ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay