Yaşlılar Haftası AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı.

AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ergun, mesajında, yaşlıların evlerinden çıkmamasını istedi.

İçinde bulunulan sürecin yaşlılar için önemini belirten ve koyulan kurallara çok dikkatle uyulması gerektiğini belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Bir ömrün izlerini barındıran asil duruşlarıyla, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki tecrübe köprüleri olan yaşlılarımız her zaman olduğu gibi bu dönemde de bizler için çok değerli. Bizler millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen bilakis varlıklarından mutluluk duyan onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir medeniyete mensubuz. Bu medeniyetin gereğini yapmak için koronavirüsle mücadelede hepimizin önceliği büyüklerimizdir. Bu süreci en az hasarla ve bir an önce atlatmamız için büyüklerimizin kesinlikle evden çıkmaması gerekiyor."

Gültekin de mesajında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların evde kalmalarını isteyerek, "Tüm dünyayı etkileyen ve ülke olarak salgının tehlikelerini en aza indirmek amacıyla hükumetimizin aldığı kararlar doğrultusunda tüm vatandaşlarımızdan ve özellikle de 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunanların evde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını rica ediyorum. Değerli büyüklerimiz, sizler bizim en kıymetlimizsiniz. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde sağlığınız için lütfen evde kalın, ziyaretlerinizi erteleyin, bir süreliğine misafir kabul etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA