Yaşlılar Haftası
Sivas'ın Zara ilçesinde, Yaşlılar Haftası nedeniyle, "Kuşaklar Buluşması" programı düzenlendi.
Sivas'ın Zara ilçesinde, Yaşlılar Haftası nedeniyle, "Kuşaklar Buluşması" programı düzenlendi.
Programda Mehmet Akif İlkokulu Minik Yıldızlar Anasınıfı öğrencileri, sınıflarında dede ve büyükannelerini ağırladı.
Sınıflarında dede ve büyükanneleriyle çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, onlara okulda edindikleri hünerleri sergiledi.
Programın sonunda anasınıfı öğrencileri, hazırladıkları hediyeleri dede ve ninelerine verdi.