AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Güner Armutlu, Yaşlılar Haftası nedeniyle Samsun'da yaşlılarla ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Armutlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti olarak yaşlıların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'de 2007 yılında ilk defa evde bakım hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Armutlu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 2007 yılında 113 bin refakatçiye yaklaşık 43 milyon lira ödenirken bugün 466 bin refakatçiye 4 milyar 300 milyon lira ödeniyor. Samsun'da ise 10 bin kişi evde bakım hizmeti alıyor ve bakım hizmeti için yılda 11 milyon lira harcanıyor. Yaşlılara verdiğimiz değer buradan anlaşılıyor."

Armutlu, ülke genelinde evde sağlık hizmeti alan kişi sayısının 847 bine ulaştığına işaret ederek, "Samsun'da ise 5 bin kişi evde sağlık hizmeti alıyor. Türkiye'de 357 huzurevinde 29 bin 300 kişi kalıyor." ifadelerini kullandı.

Armutlu, 81 ilde yaşlı yaşam evlerinin oluşturmaya başladığını sözlerine ekledi.