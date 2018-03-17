Samsun Valisi Osman Kaymak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, yaşlıların geçmişin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerleri yarınlara taşımalarını sağlayan toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olduğunu belirtti.

Yaşlılık döneminin herkes tarafından saygı ve itibar görmenin arzu edildiği, minnet ve şükran duygularının en üst seviyede beklendiği hassas bir evre olduğuna işaret eden Kaymak, "Unutmamalıyız ki kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse yaşlılarımız da bizim için o kadar önemlidir. Onların geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır." ifadesini kullandı.

Ömrünün büyük kısmını topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiş insanların yaşlandıkları ve bakıma muhtaç oldukları dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır şekilde bakım talep etme hakları bulunduğunu vurgulayan Kaymak, ailelerinden ve çocuklarından çeşitli nedenlerle hizmet alamayanlara bu hizmetin imkanlar ölçüsünde devlet tarafından verildiğini anlattı.

Yaşlıların sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamanın tek başına devletin değil, toplumun genel sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hayırsever vatandaşlarımız ile ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman desteğine ihtiyacımız vardır.

Vatandaşlarımızın sadece çevrelerindeki değil, tüm yaşlılarımıza sevgi ve saygı göstereceğinden, yaşamın her alanında onların yanında olacağından hiç kuşkum yoktur. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, minnet ve şükran duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum."