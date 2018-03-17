Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Azizoğlu, mesajında, yaşlılara gösterilen önemin bir toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirildiğini ifade ederek, Erzurum Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve diğer kuruluşların katkılarıyla Yaşlılar Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını aktardı.

Yaşlıların sorunlarının çözümüne ve huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar yapıldığını vurgulayan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Türk toplumunda yaşlılara daima saygı ve özen göstermenin yanı sıra özürlü yurttaşlarımıza ve muhtaç çocuklarımıza da yardım edilmesi ve onların sorunlarının çözümüne duyarlılık gösterilmesi artık geleneksel bir hal almıştır. Bu itibarla yüce İslam dini ve inancımız çerçevesince yaşlılara büyük değer verilmektedir."

Azizoğlu, devletin son yıllarda yaşlıların hayatını kolaylaştırıp kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak için bir dizi yasal düzenleme yaptığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Huzurevleri ve bakıma muhtaç yaşlılar için evde bakım hizmetleri yaşlılarımızın hayata tutunmalarını kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki yaşlılarımızın önemli bir bölümü yakınlarının yanında aile ortamı içinde yaşamlarını sürdürürken, bir bölümü de sağlık hizmetinin düzenli verildiği huzurevlerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Bu vesileyle tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum."