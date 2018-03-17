Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli bireyler olduklarını ifade etti.

Yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle yol gösterici ve geleceğe ışık tuttuklarını aktaran Çiftçi, büyüklere sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Yaşlıların özel bir yere sahip olduklarını ifade eden Çiftçi, mesajında şunlara yer verdi:

"Onlara hassasiyetle yaklaşmak, toplumda hak ettikleri yeri sağlayarak kendilerine bu duyguyu hissettirmek hem fert, hem de devlet olarak en öncelikli görevlerimizdir. Toplumumuzda kültürümüzden kaynaklanan kuvvetli aile bağları nedeniyle çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse yaşlılarımız da bizim için o kadar önemli ve değerlidir.

Bu duygularla değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, hayatlarının bundan sonrasını sağlıklı ve mutlu geçirmeleri temennisi ile minnet ve şükranlarımı sunuyorum."