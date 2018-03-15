Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Gerede Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Mengen Anaokulu öğrencileri, öğretmenlerinin nezaretinde Gerede ilçesinde bulunan huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla bir araya geldi.

Mengen Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci'nin de katıldığı ziyarette, huzurevi müdürü Orhan Demirer'den bilgi alan öğrenciler, huzurevini gezme imkanı da buldu.

Yaşlılar Haftası konusu ile yaptıkları resimleri huzurevi sakinlerine hediye eden öğrenciler, yaşlılarla sohbet edip keyifli zaman geçirdi.