Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı
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Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı

Kağıthane Belediyesi, yaşlılara ve alzheimer hastalarına yönelik olarak Gündüz Hizmet Merkezi'ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Kağıthane Belediyesi, yaşlılara ve alzheimer hastalarına yönelik olarak Gündüz Hizmet Merkezi'ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile öne çıkan Kağıthane Belediyesi, Başkan Mevlüt Öztekin'in, sözünü verdiği 53 projesinden biri olan Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'ni açmaya hazırlanıyor.

Merkeze ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Büyüklerimizin istifade edebileceği; özellikle demans ve alzheimer hastası olan yaşlılarımızın da vakit geçirebileceği, Gündüz Hizmet Merkezi projemizi genişlettik. Böylece yaşlılarımıza bakan aile fertlerini rahatlatacak, yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde yer alarak nitelikli vakitler geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Merkezde planlanan hizmetler 3 başlık altında toplandı. Kişisel Gelişim, Sosyo-Kültürel ve Eğitsel faaliyetler başlıkları altında güngörmüşlere; seramik ve resim gibi beceri dersleri verilecek, konser ve geziler düzenlenecek, sağlıklı beslenme ve stresle başa çıkma gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecek. Merkezde ayrıca yaşlıların moral ve motivasyonları arttırılması için dini ve milli bayramlarda, özel gün ve haftalarda kutlama programları da gerçekleştirilerek. - İSTANBUL

Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı
Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı
Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı
Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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