Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam

Kağıthane Belediyesi, yaşlılara ve Alzheimer hastalarına yönelik olarak Gündüz Hizmet Merkezi'ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Kağıthane Belediyesi, yaşlılara ve Alzheimer hastalarına yönelik olarak Gündüz Hizmet Merkezi'ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Kağıthane Belediyesi Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Büyüklerimizin istifade edebileceği; özellikle demans ve Alzheimer hastası olan yaşlılarımızın da vakit geçirebileceği, Gündüz Hizmet Merkezi projemizi genişlettik. Böylece yaşlılarımıza bakan aile fertlerini rahatlatacak, yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde yer alarak nitelikli vakitler geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Belediye merkezde planlanan hizmetleri 3 başlık altında topladı. Kişisel Gelişim, Sosyo-Kültürel ve Eğitsel faaliyetler başlıkları altında güngörmüşlere; seramik ve resim gibi beceri dersleri verilecek, konser ve geziler düzenlenecek, sağlıklı beslenme ve stresle başa çıkma gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecek. Yanısıra merkezde dini ve milli bayramlarda, özel gün ve haftalarda kutlama programları da gerçekleştirilerek, moral ve motivasyonlarını artırılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı