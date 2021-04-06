Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam

Kağıthane Belediyesi, yaşlılara ve Alzheimer hastalarına yönelik olarak Gündüz Hizmet Merkezi'ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Kağıthane Belediyesi, yaşlılara ve Alzheimer hastalarına yönelik olarak Gündüz Hizmet Merkezi'ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Kağıthane Belediyesi Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamamlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Büyüklerimizin istifade edebileceği; özellikle demans ve Alzheimer hastası olan yaşlılarımızın da vakit geçirebileceği, Gündüz Hizmet Merkezi projemizi genişlettik. Böylece yaşlılarımıza bakan aile fertlerini rahatlatacak, yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde yer alarak nitelikli vakitler geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Belediye merkezde planlanan hizmetleri 3 başlık altında topladı. Kişisel Gelişim, Sosyo-Kültürel ve Eğitsel faaliyetler başlıkları altında güngörmüşlere; seramik ve resim gibi beceri dersleri verilecek, konser ve geziler düzenlenecek, sağlıklı beslenme ve stresle başa çıkma gibi konularda eğitim seminerleri düzenlenecek. Yanısıra merkezde dini ve milli bayramlarda, özel gün ve haftalarda kutlama programları da gerçekleştirilerek, moral ve motivasyonlarını artırılacak.


Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam
Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde son hazırlıklar tamam - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:49:40. #1.14#
title