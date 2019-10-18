Yaşlılar Göynük'te tarihi yolculuğa çıktı

18.10.2019 12:26

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik her yıl düzenlenen 'Yaşayan Tarih Gezileri' kapsamında 30 yaşlı vatandaş Bolu Göynük'ü ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlar tarihimizde önemli yerlere sahip alanları gezerek tarih konusunda bilgiler aldı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. 'Yaşayan Tarih Gezileri' projesi kapsamında 30 yaşlı vatandaş Bolu'nun Göynük Mahallesi'nde doğa yürüyüş yaparak tarihi yerleri gezme fırsatı buldular. Göynük Akşemseddin Türbesi, Gazi Süleymanpaşa Cami, Debbağ Dede Türbesi, Zafer Kulesi, Ömer Sıkkın ve Tabak Dede Türbelerini gezen yaşlılar, böyle önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken; YADEM'den yapılan açıklamada 'Yaşayan Tarih Gezileri'nin devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA