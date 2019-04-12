Yaşlılar, Bu Proje ile İkinci Baharı Yaşayacak

Atakum halkının çağdaş ve sosyal demokrat belediyeciliğin farkını göreceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Yaşlılar Sosyal Merkezi Projesi ile yaşlılara; sağlık, ulaşım gibi öncelikli ihtiyaçların yanı sıra, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler sunacaklarını söyledi.

Görevi devraldıktan sonra, tebrikleri kabul eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'yi, CHP Kadın Kolları Üyeleri, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Atakumlu vatandaşlar ziyaret etti.

"Atakum'da sevgi ve huzur hakim"

Herkesin fikrine ve görüşüne değer veren belediyecilik anlayışı ile görev yapacaklarını belirten Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Atakum'da yaşayan herkesle kardeşçe, el ele, kol kola, omuz omuza olacağız. Sevgiyle herkesi kucaklayacağız. Kavgayı değil, barışı tesis edeceğiz. Atakum için üreteceğiz. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Gençlerimize ve üniversite öğrencilerimize iş imkanları sağlayacağız. Sosyal Belediyecilik çalışmalarıyla dertlere derman olacak önemli hizmetleri hayata geçireceğiz. Kimsesizlere, engellilere, yaşlılara, yoksullara, kadınlara, çaresizlere derman olacağız. Onların derdi bizim derdimiz olacak" dedi.

"Ebru, hat, satranç gibi kursları da görecekler"

Yaşlılara yönelik kuşatıcı hizmetler sunacaklarını söyleyen Başkan Deveci, "Samsun'da özellikle Atakum'da yaşlı nüfusumuz bir hayli fazla. Sağlık kontrollerine ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan yaşlılarımızın yanında olacağız. Onların her ihtiyacını karşılayacağız. Bir ekip kuracağız. Birçok sosyal hizmetlerimiz olacak. Yaşlılarımızın pazar alışverişi, sağlık kontrolleri, hastane transferi gibi nice hizmetleri belediye olarak biz yapacağız. Bütün bunlar oluşturacağımız ekipler tarafından yapılacak. Bu ekipte üniversite öğrencilerimizden oluşacak. Part-time yarı zamanlı çalışacaklar. Böylece yaşlılarımız ve gençlerimiz arasında sımsıcak bir köprü kuracağız. Yaşlılarımız birçok hizmetlerimizden faydalanarak hoşça vakit geçirecekler. Hobi edinmeleri için kurslar açacağız. Sanatsal ve kültürel faaliyetleri yapacaklar. Ebru, hat, satranç gibi kursları da görecekler. Mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA