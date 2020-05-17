Yaşlılar Beşiktaş sahiline akın etti
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Yaşlılar Beşiktaş sahiline akın etti

65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmalarına izin verilmesinin ardından sahillere akın etti.

Yaşlılar Beşiktaş sahiline akın etti
17.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:15

65 yaş üzeri vatandaşlar sokağa çıkmalarına izin verilmesinin ardından sahillere akın etti. Beşiktaş sahile

akın eden yaşlılar, yürüyüş yapıp güneşin tadını çıkardı. Yaşlı bir çift saatleri karıştırıp erken çıktıklarını söylerken, heyecandan erkenden sokağa çıkan bir vatandaş da, "Çarşı iznine çıkar gibi hazırlandım" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların geçtiğimiz Pazar olduğu gibi bugün de saat 12.00'de başlayarak 6 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verildi. Beşiktaş sahile akın eden vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi. Kimi vatandaşlar banklarda oturup denizi izlerken, yürüyüş yapan yaşlı bir çift geçen haftaki saate göre sokağa çıktıklarını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

"Çarşı iznine çıkar gibi hazırlandım"

Günlerdir evden dışarı çıkmadığını, bu yüzden heyecandan dışarı erken çıktığını belirten Osman İslamoğlu, "Bugün bizim çarşı iznimiz, evde sıkıldık, yapacak bir şey yok. Ben de kendimi erkenden dışarı attım. Şimdi mahalleden arkadaşlar gelecek, onlarla buluşup hoşça vakit geçirmeye çalışacağız. Hayatta hiçbir şey sürpriz değil, insanın başına her şey geliyor. Genç olanlar bilmez, biz zamanında böylesi uzun süreli olmasa da sokağa çıkma yasaklarını çok defa yaşadık. Sayımlar oluyordu, bunun haricinde darbeler yaşadık ve o zamanlarda sokağa çıkma yasakları oluyordu. Demek ki bunu da görmek varmış. Bugün biraz erken çıktım. Bizim dönemimizde askerde çarşı iznine çıkacağımız zaman erkenden kalkıp tıraşımızı olur, elbiselerimizi ütüler öyle çıkardık. Ben de bugün tıpkı o şekilde hazırlandım. Allah'tan herkese sağlıklı ömürler, sağlıklı bayramlar diliyorum" dedi.

"Bu süreçte evde hanımın sözü geçiyor"

Yanlış saatte sokağa çıktıklarını öğrenen bir çift, "11.00 değil miydi? Biz kısıtlamayı ihlal etmişiz o halde. Ben de neden ortada bizden başka kimse yok diye düşünüyordum. Uygulama çok güzel, daha sık olursa daha iyi olur. Pazar günleri 65 yaş üzerine böyle bir tolerans tanımaları bizlere hava aldırıyor, spor, egzersiz yapıyor, yürüyoruz ve bizler için çok faydalı oluyor. Bu sayede baharı, ağaçları, dünyayı görüyoruz" dedi.

Eşi Sarıgül hanım ise, "Eşim ne diyorsa ona katılıyorum, bazılarına tabii ki. Evde kararları birlikte veriyoruz" deyince söze giren kocası, "Evde hanımın sözü geçiyor. Hani evde kalıyoruz ya sürekli, bu yüzden onun sözü daha çok geçiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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