Yaşlılar bayramın ilk günü sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı
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Yaşlılar bayramın ilk günü sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Erzurum ve Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle Ramazan Bayramı'nda dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

24.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:13

Erzurum ve Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle Ramazan Bayramı'nda dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Erzurum'da, Kovid-19 salgını nedeniyle arife gününden itibaren başlayan ve bayram sürecinde devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Bugün bir süreliğine getirilen serbestlik kapsamındaki bazı vatandaşlar, yağışa rağmen cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, bazıları da ATM'lerden para çekti.

Vatandaşlardan İbrahim Çelik, AA muhabirine, uzun zamandır sokağa çıkamadığını belirterek, "Bayram güzel ancak hüzünlü geçiyor. Allah ülkemizi Kovid-19'dan korusun, bu ateşe su serpsin." dedi.

Iğdır'da ise sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişiler, caddelerde gezip karşılaştıkları tanıdıklarıyla sohbet etti.

Kentin en işlek yerlerinden Tansu Çiller ve Atatürk caddelerini gezen vatandaşlar, birbirleriyle ve görevli polislerle bayramlaştı.

Yüksek kesimlerinde kar, alçak rakımlı kesimlerinde ise karla karışık yağmur etkili olan Ardahan'da ise yaşlıların da sokağa çıkmaması dikkati çekti.

Yaşlılar bayramın ilk günü sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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