YAŞLILAR AŞILARINI YAYLADA OLDU

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yaz aylarındaki hava koşulları nedeniyle yaylalara giden yaşlılar düzenlenen 'Aşımız Zirvede' kampanyasıyla aşılandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yaz aylarındaki hava koşulları nedeniyle yaylalara giden yaşlılar düzenlenen 'Aşımız Zirvede' kampanyasıyla aşılandı.

Kemer'de hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçede yaşayan özellikle 60 yaş üstü kent sakinleri civardaki yaylalara giderek yazı orada geçirme kararı alırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay'ın ortaklaşa düzenlediği 'Aşımız Zirvede' kampanyasıyla yaylalarda bulunanlara 700 rakımlı Gedelme Yaylası'ndaki cami önünde kurulan alanda ikinci doz ve üçüncü doz aşıları yapıldı. Sıcaklardan ve rahatsızlıklarından dolayı şehir merkezine inemeyen Kemer'in yaşlıları aşılama hizmetinin ayaklarına kadar gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Aşılama sırasında Kaymakam Yücel Gemici de alana gelerek, vatandaşlarla sohbet etti ve aşı kampanyasına katılımları için teşekkür etti.

Aşılama ile ilgili olarak konuşan 70 yaşındaki Mustafa Civan, "Ayağımıza kadar gelen hizmetten çok memnunuz. Herkese böyle aşı yapılırsa daha iyi olacak. Ben kendi çocuğumu, gelinimi zor ikna ettim. Zorla aşı yaptırdım. Ayağa gelen hiçbir hizmet geriye tepilmez. Çünkü devlet bunu masraf edip de gönderiyor buraya. Her şey masrafla" dedi.

Kuzdere Mahallesi eski muhtarlarından 73 yaşındaki Mustafa Arslan, "Ayağımıza kadar gelmesi büyük bir hizmet. Şu ortamda en iyisini yaptılar sağ olsunlar var olsunlar. Benzeri hizmetlerin de vatandaşın ayağına kadar gelmesinden büyük memnuniyet duyarız. Genelde buranın halkı yaşlı insanlar. Sahilde, otelde, tatil köylerinde çalışmak için genç nesil merkeze akın etti. Burada olanlar ise 60, 70, 80 yaşın üstünde en azından. Onun için gençlik arama burada. Elbette hizmetin vatandaşın ayağına kadar gelmesi çok güzel bir olay oldu memnunuz. Sebep olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

76 yaşındaki Hakkı Çırpıcı, "Çok sağ olsunlar sağlık açısından bu dağlarda bizi buldular. Allah razı olsun onlardan. Biz hastayız zaten bir yere gidemiyorduk. 3'üncüyü olduk ama 2'nciyi de olacaklar çok var daha. Günü gelmeyenler var. Çok sağ olsunlar hükümetin bu desteklerinden ve yardımlarından Allah razı olsun hep" dedi.

Kuzdere Muhtarı Serkan Günay da şöyle konuştu:

"Kemer bölgemizde malum çok sıcaktan dolayı özellikle yaşlılarımız yayla bölgelerimize göçmekte ve aşılamada bir sıkıntı yaşıyorduk. Ne yapabiliriz diye düşünürken Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile bir kampanya yapalım dedik ve 'Aşımız Zirvede' kampanyası yaptık. Bugün Gedelme Yaylası'ndayız, yaylacılarımızı aşılamak üzere. Çok da güzel katılım oldu. Hizmeti yaşlılarımızın ayağına getirmiş olduk. Evet, yaşlılarımız hizmet ayağına kadar geldiği için çok mutlu oldular, çok güzel bir katılım oldu burada. Emeği geçen Kemer Kaymakamlığımıza ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın da ayağına sağlık. Aşıya son derece hassasiyet gösteriyorlar ve kampanyamızda olduğu gibi aşımız gerçekten zirvede oldu bugün."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı