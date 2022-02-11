ANTALYA (İHA) - Yaşlı ve öfkeli dede ortalığı birbirine kattı... Av tüfeğini alıp tartıştığı baba-oğlu kovaladı

ANTALYA Antalya'da serasını sattığı baba ve oğluyla anlaşmazlık yaşayan yaşlı adam, eline aldığı av tüfeğiyle ortalığı birbirine kattı. Baba ve oğlunun kaçtığını gören adam sinirini, onlara ait kamyonetin lastiğini av tüfeğiyle ateş ederek patlattı. Yaşlı adam, olayı soran polise ise Kore olmak üzere başından geçen savaşları anlattı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi PTT sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seralarını baba ve oluna satan Ömer A. K. (93), demirlerin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle Erol Aktaş ve oğlu Ömer ile tartışma yaşadı. Ataş ailesi, ödemeyi seraları satın alırken yaptıklarını savunurken, yaşlı adam ise ilk önce çapayla saldırmaya çalıştı, ardından evinden getirdiği av tüfeğini getirdi. Bunun üzerine baba ve oğul kaçmaya başladı. Sinirini alamayan yaşlı adam, Aktaş ailesine ait kamyonete 3 el ateş ederek lastiğini patlattı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede seraların yanına gelen ekipler, olay yerinden ayrılmayan yaşlı adamın elinden tüfeği aldı.

"Polis olayı sordu, o Kore savaşını anlattı"

Bu sırada polisin olayla ilgili sözlü ifadesine başvurduğu Ömer A. K., katıldığı savaşları ve yaşadığı olayları baştan sona anlattı. Zaman zaman da öfkelenen yaşlı adam, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yaşlı adam, polis merkezine götürüleceği sırada da gazetecilere 'Kore savaşını yaşadım' dedi.

Ömer A. K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.