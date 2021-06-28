Yaşlı ve Engellileri Unutmuyoruz
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Yaşlı ve Engellileri Unutmuyoruz

Yaşlı ve Engellileri Unutmuyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz tarafından pandemiden önce rutin olarak sürdürülen ve birçok belediyeye ilham olan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti kaldığı yerden devam ediyor.

Belediyemiz tarafından pandemiden önce rutin olarak sürdürülen ve birçok belediyeye ilham olan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti kaldığı yerden devam ediyor.

Sosyal projelere büyük önem veren Belediyemizin pandemiden önce uyguladığı ve birçok kesim tarafından büyük beğeni toplayan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmeti, normalleşme süreci ile birlikte yeniden uygulamaya başlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren yetkililerimiz, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ve kimsesiz yaşlılar ile engelli vatandaşlar için saç ve sakal kesimi hizmetlerinin yeniden başladığını dile getirdi.

Yetkililerimiz, talep üzerine ihtiyaç duyan tüm yaşlı ve engelli vatandaşların saç ve sakal tıraşı işleminin ücretsiz olarak evlerinde yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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