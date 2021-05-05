Yaşlı ve engelli vatandaşların maaşları evlerinde ödeniyor

Balıkesir'de risk grubunda bulunan 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların maaşlarının evlerinde ödenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'de risk grubunda bulunan 65 yaş üstü, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların maaşlarının evlerinde ödenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Uygulama kapsamında belirtilen gruptaki vatandaşların maaş ödemeleri Kaymakamların koordinasyonuyla Emniyet ve Jandarma personeli, PTT personeli ve Vefa Grupları tarafından vatandaşların ikametlerinde gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda personelin görev aldığı çalışma ile 5 Mayıs Çarşamba günü 12 bin 468 Sosyal Destek ve 6 bin 159 Yaşlılık Maaşı ödemesinin evde yapılması planlanıyor. İlin her noktasında gerçekleştirilen uygulamadan vatandaşlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar.

Kaymakamlıkların koordinasyonuyla risk grubundaki vatandaşın salgından etkilenmemesinin amaçlandığı uygulamada Vefa Destek Grupları ve kolluk kuvvetleriyle birlikte 105 PTT personeli de görev alıyor. Balıkesir Valiliğince planlanan çalışma Vali Hasan Şıldak tarafından yakından izleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı