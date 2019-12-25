Yaşlı ve engelli kadının kimliği için seferber oldular

25.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:48

Afyonkarahisar merkeze bağlı Kızıldağ köyünde oturan engelli ve yaşlı bir kadın kimliğini kaybedince İl Nüfus Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Köye Vali Mustafa Tutulmaz'ın emir ve talimatları doğrultusunda araç gönderen İl Nüfus Müdürlüğü ekiperi, kadının kimlik işlemleri için fotoğraf çektirip, başvuru yapmasını sağladı. Yaşlı kadın şimdi resmi işlemleri için kullanacağı kimliğinin gelmesini bekliyor.

Kızıldağ köyünde ikamet eden 68 yaşındaki Abdil Özdemir, engelli eşi Nimet Özdemir'in (68) kimliğini kaybedince Afyonkarahisar Valiliğine başvurdu.

Vali Mustafa Tutulmaz da konuyla ilgilenerek İl Nüfus Müdürü İlhan Eser'e talimat verdi. Eser, imkanları el vermeyen aileye araç göndererek, Çay İlçe Nüfus Müdürlüğünde yaşlı ve engelli olan kadının işlemlerini başlattı. Yaşlı kadının önce fotoğrafı çekildi, ardından da işlemleri yapıldı.

Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet olarak her zaman milletle el ele gönül gönüle çalıştıklarını, ellerinden geldiğince vatandaş memnuniyetini esas alarak görevlerini icra ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda son olarak Kızıldağ köyünden bize başvuru yapan Abdil amcamızın eşinin kimliğini kaybettiğini öğrendik. Kendi başına gelme imkanı olmadığı için kendisine araç göndererek evinden aldırdık ve işlemlerini başlattık. Kısa sürede de tamamladık ve evine bıraktık. Bizim işimiz masa başında oturarak vatandaşımızın ayağımıza gelmesini beklemek değil, gerektiğinde bize gelemeyen vatandaşımızın ayağına gitmektir."

Kaynak: AA