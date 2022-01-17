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Yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde trafik eğitimi

Yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde bulunan yaşlı bakım ve özel engelli merkezlerinde trafik eğitimi verildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde bulunan yaşlı bakım ve özel engelli merkezlerinde trafik eğitimi verildi.

Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgiler verildi.

Sunum, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - MERSİN

Yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde trafik eğitimi

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Engelli, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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