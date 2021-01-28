Yaşlı ve emekli vatandaşlar, zamanlarını gülle oynayarak geçiriyor

ŞANLIURFA'da, çoğunluğu emeklilerden oluşan vatandaşlar, boş arazide taş güllelerle oynayarak zaman geçiriyor. Yaşlıların boş arazide çocuklar gibi eğlendikleri oyun, çevrede toplananlar tarafından da meraklı gözlerle izleniyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından Şanlıurfa'da yaşayan birçok yaşlı vatandaş, günlerini boş arazide birlikte taş gülle oynayarak geçiriyor. Devteşti, Kale ve Sırrın mahallelerinde kendilerinin zımpara yardımı ile yaptıkları taş gülleler ile bir araya gelen yaşlılar, gruplar halinde aralarında oynuyor. Uzak mesafeye koydukları gülleleri vurmaya çalışan ve zaman zaman da madeni paraları uzaktan düşürmeye çalışan yaşlılar, bu şekilde çocukluk günlerine dönerek eğlendiklerini ifade etti. Oldukça çekişmeli geçen oyunlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor.

Koronavirüs öncesi günlerini kahvehanelerde geçirdiklerini anlatan yaşlı vatandaşlar, salgın nedeniyle kahvelerin kapanmasıyla çocukluklarına döndüklerini anlattı. Vatandaşlar, oyunda kullandıkları gülleleri; taş, mermer ve çakmak taşlarını zımparalayarak elde ettiklerini ifade etti.HER OYUNCU TAŞINI ZIMPARALAYARAK KENDİ YAPIYORTaş güllelerini zımparalayarak kayganlaşmasını sağladıklarını anlatan Kasım Gül, "Koronavirüs dolayısıyla kahvelere kilit vuruldu. Bizler de günlerimizi boş arazide hem güneşlenerek hem de taş gülle oynayarak geçiriyoruz. Bütün oyuncular zımparayla kendi güllesini yapıyor. Çocukluğumuzu yaşıyor, zaman geçiriyor ve oldukça eğleniyoruz" dedi.

Oyunları izleyen vatandaşlardan Mehmet Açkurt, "Bu oyun, çok uzun yıllara dayanan bir oyundur. Salgın nedeniyle kahveler kapanınca boş bir alanda vatandaşlar, kendi aralarında eğlence olarak oyunu sürdürüyorlar. Oyun buradaki insanlarımızın eğlence kaynağı. Her yer kapalı ve insanlar bir yere gidemediği için böyle eğlenerek vakit geçiriyorlar. Bizler de amcaların bu zevkli oyununu izleyerek zaman geçirip, eğlencelerine ortak oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK