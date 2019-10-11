Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar sahipsiz kalmadı

11.10.2019 11:02

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve kimsesiz vatandaşlar, Kaymakamlık tarafından yedi yıldır sürdürülen "Evde Bakım" projesiyle hayata tutunuyor.



Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, yedi yıl önce ilçede ihtiyaç sahipleri için "Evde Bakım" projesini hayata geçirdi.



Projeyi yürüten SYDV ekipleri, önceden kayıt altına aldıkları evleri, haftalık periyotlar halinde ziyaret ederek, evin genel temizliği ve tadilat işleri ile söz konusu vatandaşların kişisel bakımlarını yapıyor.

Maddi imkansızlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren vatandaşlara yönelik yürütülen projeden 250 hane yararlanıyor.

Muhtaç kişiler titizlikle araştırılıyor

Doğubayazıt Kaymakamlığı SYDV Müdürü Mehmet Arvas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi yedi yıldır aksatmadan, başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

İlçede bakıma muhtaç kişilerin titizlikle araştırıldığını ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

"İlk olarak kurumumuza bağlı sosyal inceleme memuru arkadaşlarımız söz konusu evlere gidip gerekli bilgileri topluyor ve kayıt altına alıyor. Arkadaşlarımızın verdiği raporlar doğrultusunda harekete geçen evde bakım ekibimiz, rutin haftalık periyotlar halinde evleri ziyaret ederek, hayatlarını idame ettirme noktasında kendilerine yardımcı oluyor."

Arvas, bakıma muhtaç kişilere öz bakım, genel temizlik ve tadilat işleri olmak üzere üç grupta hizmet verdiklerini belirterek, bu yıl 65 aileyi daha projeye dahil ederek 250 haneye ulaştıklarını dile getirdi.

Yaşlı, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelere öncelik verildiğini anlatan Arvas, "Evin genel temizliğinden ve bakım onarımından tutun, kişisel bakımlarına kadar birçok hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Yaşlı ve kimsesiz oldukları için hayatlarını idame ettiremiyorlar. Bu noktada proje, onlar için vazgeçilmez oluyor. Hizmet ayaklarına geldiği için kendilerini kimsesiz hissetmiyorlar." diye konuştu.

"Devlet benim babam"

Projeden yararlanan 69 yaşındaki Zarife Dindarik, çocuklarının hepsinin ayrı yaşadığını, eşi ile birlikte hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını anlattı.

Devletin sağladığı olanaklarla ayakta kaldıklarını söyleyen Dindarik, "Eşim de yaşlı ben de yaşlıyım. Belimdeki kırıklar nedeniyle 5 defa ameliyat oldum. Sırtımda platinler var. Hiçbir şeyimiz yok. Devletin sağladığı olanaklarla ayakta duruyoruz. Allah var, devlet var. O benim babam. Bana bakarsa bakar, bakmazsa yine o bilir." ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan ve 13 yıl önce kısmi felç geçiren 78 yaşındaki Hatice Sarıtan da eşinin ölümünün ardından 7 yıldır yalnız yaşadığını ifade etti.

Aynı zamanda astım hastası olduğunu kaydeden Sarıtan, "Eşim bana çok iyi bakıyordu. Şimdi de Kaymakamlık bana bakıyor. Allah razı olsun her hafta geliyorlar, benimle sohbet ediyorlar ve etrafı silip süpürüyorlar. Ayrıca bazı kişisel ihtiyaçlarım için de bana yardımcı oluyorlar. Çok memnunum." dedi.

Kaynak: AA