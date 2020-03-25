Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını belediyeler karşılıyor Diyarbakır'da zabıta ekipleri, koronavirüse tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.

Diyarbakır'da zabıta ekipleri, koronavirüse tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.

Bağlar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, talep doğrultusunda vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşılayarak, evlerine teslim ediyor.

Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik bünyesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlara özel olarak hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, belediye ekiplerince sağlık merkezleri ve eczaneler de dezenfekte edildi.

Kaynak: AA