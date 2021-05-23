Yaşlı vatandaşları dolandıran sahte bankacılara operasyon: 19 gözaltı
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Yaşlı vatandaşları dolandıran sahte bankacılara operasyon: 19 gözaltı

Yaşlı vatandaşları dolandıran sahte bankacılara operasyon: 19 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandıran 19 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandıran 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek dolandırdığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 21 Mayıs tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen şahısların, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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