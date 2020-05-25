Yaşlı vatandaşlar ilk kez dokunmatik telefonla görüntülü görüştü Yaşlı vatandaşlar ilk kez dokunmatik telefonla görüntülü görüştü Kağıthane'de belediye ekiplerinden vatandaşlara görüntülü konuşma imkanı Yaşlı vatandaş: "Kaderde böyle uzaktan el sallamakta varmış" Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda alınan 4 günlük sokağa...

Yaşlı vatandaşlar ilk kez dokunmatik telefonla görüntülü görüştü

Kağıthane'de belediye ekiplerinden vatandaşlara görüntülü konuşma imkanı

Yaşlı vatandaş: "Kaderde böyle uzaktan el sallamakta varmış"

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yakınları ile görüşemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile görüntülü konuşarak bayramlaştı. İlk defa görüntülü görüşme gerçekleştiren bazı vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okundu. Oğlu ile görüşen bir vatandaşın, "Kaderde böyle uzaktan el sallamakta varmış" demesi dikkat çekti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Bu kapsamda yaşlı vatandaşlar ilk kez yıllar sonra yakınları ile görüşemedi. Bunun üzerine harekete geçen Kağıthane Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan yaşlı vatandaşların evlerine giderek bir sürpriz yaptı. Ekipler yanlarında getirdikleri dokunmatik telefonlar ile yaşlı vatandaşları ilk kez yakınları ile görüntülü görüştürdü. İlk defa torunları ve çocukları ile dokunmatik telefonda görüntülü görüşen yaşlı vatandaşların mutlulukları yüzlerinden okundu. Anne ve babası ile görüşen çocukların da mutlu oldukları görüldü.

Öte yandan ekipler dün sokağa çıkma izni verilen vatandaşları ilçede bulunan Hasbahçe Parkı'nda karşıladı. Yaşlıların bayramını kutlayan ekipler burada da yaşlı vatandaşları yakınları ile görüntülü konuşturdu. Bir vatandaşın oğlu ile görüşürken, "Kaderde uzaktan el sallamak da varmış" demesi dikkat çekti. Vatandaşlar sağlanan bu imkan dolayısı önce Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e daha sonra ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA