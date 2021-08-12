Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
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Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken selden etkilenen sokaklardaki hasar ortaya çıkmaya başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşların arama kurtarma çalışmaları devam ederken selden etkilenen sokaklardaki hasar ortaya çıkmaya başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sağanağın ardından Ezine Çayı taşmış ve ilçe merkezi sular altında kalmıştı. Birçok vatandaş selden kurtulmak için binaların yüksek katlarına çıkarak kurtarılmayı beklemişti. Dün geceden itibaren yoğun bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşlara birer birer ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmüştü. Sabahın ilk ışıklarının ardından arma kurtarma çalışmalarına havadan helikopter destekleri de eklendi. Hem havadan helikopterle hem de hala su bulunan alanlara botlarla ulaşan ekipler sel baskını nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor.

Son olarak botlar ile bir okulda mahsur kalan aileye ulaşan ekipler, aileyi sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra 70 yaşındaki bir vatandaşı sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. - KASTAMONU

Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı
Selde mahsur kalanları sağlık ekipleri sırtında taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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