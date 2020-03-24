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Ankara, Dünya

Yaşlı vatandaşı videoya çekerek sosyal medyada paylaşan kişiye ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında açılan soruşturmada sulh ceza hakimliği ev hapsi kararı verdi

24.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:47
Yaşlı vatandaşı videoya çekerek sosyal medyada paylaşan kişiye ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişi hakkında açılan soruşturmada sulh ceza hakimliği ev hapsi kararı verdi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında görüntüyü paylaşan M.T.E.'nin "15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin sonunda haftanın iki günü huzurevini ziyarete gitmesine" hükmedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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