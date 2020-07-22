Yaşlı vatandaşı AFAD kurtardı Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy'de dağlık alana giden 85 yaşındaki Adil Uçar isimli vatandaş, indiği sarp araziden çıkamayınca devreye AFAD ve jandarma ekipleri girdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Hamitköy'de dağlık alana giden 85 yaşındaki Adil Uçar isimli vatandaş, indiği sarp araziden çıkamayınca devreye AFAD ve jandarma ekipleri girdi.

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki vatandaş evden araziye gideceğini söyleyerek ayrıldı. Geri dönmeyince yakınları aramaya başladı. Ekincik yolu üzerindeki sarp araziden aşağı indiği öğrenilen Adil Uçar'ı yakınları arazinin sarp olması nedeniyle yukarı çıkaramadı.

Uçar'ın yakınlarının Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) ve jandarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri yaşlı vatandaşı bulunduğu bölgeden alarak mahsur kaldığı yerden kurtardı. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA