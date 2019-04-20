Yaşlı Turizmi ve Yaşlı Köyü Projesi"Nin Tanıtımı Yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Mavi Yaşam Derneği, "Yaşlı Turizmi ve Yaşlı Köyü Projesi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dernek başkanı Hülya Kavas, Kolay Mahallesi'nde Elektrik Üretim Anonim Şirketi lokalinde düzenlenen toplantıda, Kolay yöresinin ekonomik olarak kalkınmaya ihtiyacı bulunan bakir bir yöre olduğunu söyledi.

Gençlerin köyde tarım dışında iş kapısı bulamadığına işaret eden Kavas, "Bafra'da ya da büyük şehirlerde iş aramak zorunda kalıyorlar. Derneğimizin iş ve istihdam, kalkınma konusunda ilimize, ülkemize örnek olmak istiyoruz." dedi.

Kolay Mahallesi'ni yaşlı turizmi konusunda sözü edilebilir bir bölge haline getirmek istediklerini dile getiren Kavas, şunları kaydetti:

"Çünkü bölgemizin iklimi ılıman olup ne çok soğuk ne de çok sıcaktır. Yaşlılar için ideal bir iklime sahiptir. Bölgemiz henüz bozulmamış ve çevre kirliliği olmayan ender narin bölgelerdendir. Her türlü sağlık hizmeti için gerekli koşullar burada bulunuyor. Çok yakınımızda termal tesisler, organik tarım, gezi alanları, hobi bahçeleri, güzel göl manzaraları, ideal dinlenme ortamı var. Turizmin gerektirdiği her türlü altyapı bölgemizde bulunuyor. Bölgenin iş ve istihdam olarak turizm sektörüyle kalkındırılması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. "

Kavas, yaşlıların dinlenme, eğlenme, organik ve sağlıklı beslenme, rehabilitasyon ve yaşam alanları için bölgede var olan altyapıyı değerlendirmek için iş adamlarının yatırım yapmasını sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıya derneğin kurucu başkanı Emin Dinçağ, yönetim kurulu üyeleri Ayşegül Anda, Elem Ay, Sevda Kurum, Nihat Alpaslan ve üyeler katıldı.

Kaynak: AA