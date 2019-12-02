Yaşlı nüfusu ile dikkat çeken Japonya, dijital sağlık sektöründe ne gibi projelere sahip?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Son 60 yıl içerisinde dünyada 65 yaş ve üzeri insanların sayısı neredeyse iki katına çıktı. Yaşlı nüfusa sahip ülkelerin başında ise Japonya geliyor. Nüfusun dörtte birinin 65 yaş ve üzeri olduğu ülkede yaşlanma hızı dikkat çekiyor.



Japonya'daki en yeni teknolojiler, yaşlılara daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için kamu ve özel sektöre yenilikçi projeler konusunda ilham verdi. Japonya'nın sunduğu çözümler, dünya çapında tıp uzmanları, kamu görevlileri, start up şirketleri ve yabancı delegeleri bir araya getiren Tokyo'daki uluslararası bir zirvenin çekirdeğini oluşturdu. Dijital sağlık sistemi stratejisindeki ana fikir ise, tıbbi veri ve teknolojinin birleştirilmesi. Euronews.com'da Görüntüle