Yaşlı ninenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı
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Keles, Bursa, Haber

Yaşlı ninenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

Yaşlı ninenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı Bursa'da 84 yaşındaki yaşlı kadının devlete duası dinleyen herkesi duygulandırdı.

24.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:46
Yaşlı ninenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

Yaşlı ninenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

BURSA - Bursa'da 84 yaşındaki yaşlı kadının devlete duası dinleyen herkesi duygulandırdı.

Keles ilçesinde ikamet eden Nazife Şen (84), engelli oğluyla birlikte yaşıyor. Kimsesi kalmayan ve hiçbir geliri olmayan yaşlı kadın, engelli oğluna gözü gibi bakıyor. Kaymakamlığın verdiği desteklerle geçimini sağlayan yaşlı kadın, doğum gününde kendisine erzak ve hediye getirilmesiyle duygulanarak, ellerini açıp yürekten uzun süre dua etti. Kendisine ve engelli oğluna yardım eden devlete ellerini açarak canı gönülden dua eden Nazife nine, orada bulunan herkese duygu dolu anlar yaşattı. Yaşlı kadın duasında, "Allah'ım! Devletim bana çok iyi bakıyor. Bana her şey veriyor. Sen de onu koru! O beni yaşatıyor, sen de onu yaşat!" diye dua etti.

Yaşlı ninenin devlete duası dinleyenleri duygulandırdı

Kaynak: İHA

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