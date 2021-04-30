Yaşlı komşusunu darp ettiği için cezaevine giren Halil Sezai: Hapishane bana iyi geldi
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Yaşlı komşusunu darp ettiği için cezaevine giren Halil Sezai: Hapishane bana iyi geldi

Yaşlı komşusunu darp ettiği için cezaevine giren Halil Sezai: Hapishane bana iyi geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz eylül ayında, yaşlı komşusunu darp etmek suçlaması ile cezaevine giren, Sezai içeride geçen 43 günü anlattı.

Geçtiğimiz eylül ayında, yaşlı komşusunu darp etmek suçlaması ile cezaevine giren, Sezai içeride geçen 43 günü anlattı.

'O GÜNÜN YARISINI HATIRKLAMIYORUM'

Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu. Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı.

Keşke o gün arabayı oraya kırmasaydık 'Son bir kez konuşalım' diye...

'OLAYLAR BURALARA GELDİ'

O projeden artık midemiz bulandı. Biz de bir YouTube projesi çekelim. Talk Show'lu yemekli doğal akışında bir şey çekelim istemiştik. Müsaade edilmedi. Edilmediği gibi bir de olaylar buralara geldi.

Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz.

'ÖN YARGIMI KIRDILAR'

-Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Lütfen bu domatesi nereden aldığınızı söyleyin, biz de yiyelim' dedim

Kaynak: Hürriyet

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