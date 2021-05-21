Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı
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Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | 3. Sayfa

Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları "Yaşlı kartı çıkaracağız" bahanesiyle 12 bin 200 TL ve 600 Euro dolandıran zanlı tutuklandı.

Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları "Yaşlı kartı çıkaracağız" bahanesiyle 12 bin 200 TL ve 600 Euro dolandıran zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kartı çıkarma bahanesiyle vatandaşları 12 bin 200 TL ve 600 Euro alarak dolandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Polis logolu sahte basın kartı çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının E.D. isimli şahıs olduğunu belirledi. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ele geçirilen bin 930 TL müştekiye teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüphelinin üzerinden bir de polis logolu sahte basın kartı çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı
Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı
Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı
Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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Yaşlı kartıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı - Haberler
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