YAŞLI KADINLARI YARDIM VAADİYLE DOLANDIRAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, yalnız yaşayan kişileri, Kaymakamlıktan geldiklerini, odun ve kömür ve para yardımı yapacaklarını söyleyerek kandırıp, girdikleri evlerinde altın ve paralarını alarak dolandıran 3 kişi Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Baklan'da yaşayan 92 yaşındaki Emine Kasap ile 75 yaşındaki Zehra Haykıran'ın evlerine geçen 12 Şubat'ta, kasasında odun ve kömür yüklü, plakası sökülmüş bir kamyonet ile giden 3 kişi, kendilerini Baklan Kaymakamlığı görevlisi olarak tanıtıp, odun, kömür ve 100 TL nakit para yardımı yapacaklarını söyledi. İki yaşlı kadına 200'er lira veren şüpheliler, para üzerini istedi. Dolandırıcılardan 2'si kadınları oyalarken, diğeri içeri girip Haykıran'ın toplam 50 bin TL değerinde altın ve parasını, Emine Kasap'ın da 5 bin TL'sini alarak, dolandırdı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iki yaşlı kadın jandarmayı arayıp, şikayetçi oldu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), iki yaşlı kadının paralarını çalan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve mağdurların verdiği eşkalden yola çıkan JASAT, şüphelilerin 11 ayrı suç kaydı bulunan Görkem Erarslan (20), 12 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Can Eryiğit (22) ve 1 suç kaydı bulunan kardeşi 16 yaşındaki Eren Eryiğit olduğunu belirledi. JASAT, Baklan Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle geçen 24 Şubat'ta evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Jandarmada, suçlarını itiraf eden 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.