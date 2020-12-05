Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
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Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada

05.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:50

Son dakika 3. sayfa haberi: Ölüm yarım metreyle teğet geçti.

Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada

Bursa'da aşırı hız yaşlı kadını öldürüyordu

BURSA - Bursa'da trafik ışıklarında bekleyen yaşlı kadının yarım metreyle ölümden kurtulduğu kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde trafiğin durmasını bekleyen yaşlı kadın, sürücüsünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu. Kaza, mobese kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kasım ayında merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden A.D.'nin kullandığı otomobil, kaldırıma ve trafik ışığına çarptıktan sonra, yola savrularak durabildi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı kadın ise otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu.

Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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