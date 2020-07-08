Yaşlı kadının yardımına Bergama Belediye zabıtası koştu Bergama'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki Ş.Ç. için aralarında para toplayan Bergama Belediye zabıtası, arıza yapan buzdolabında bozulan etleri için üzülen S.Ç.'ye taze et alarak yaşlı kadını sevindirdiler.

Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen ağır koku şikayeti üzerine olay yerine giden ekipler yaptıkları kontrolde; evde yaşayan yaşlı kadının buzdolabının arızalandığını, bu nedenle de dolabın içinde ki etlerin bozularak kokmaya başladığını tespit ettiler. 74 yaşındaki Ş.Ç'nin koku alma duyularını yitirdiği için evi ve binayı saran kokuyu fark etmediğini söylemesi üzerine,bozulmuş etler tutanakla vatandaşın onayı da alınarak imha edildi.

ZABITA YAŞLI KADININ ÜZÜLMESİNE DAYANAMADI

Olay karşısında Ş.Ç'nin çok üzüldüğünü fark eden belediye zabıta ekipleri, kendi aralarında topladıkları para ile aynı miktarda eti satın alarak vatandaşın mağduriyetini giderdiler. Kasaptan alınan taze etle zabıta ekiplerini karşısında gören Ş.Ç. "Belediyemiz beni bu kötü ortamdan ve kokudan kurtardı. Hem de yeniden bana et getirdiniz. Allah sizden razı olsun" dedi. Görevlerini yaptıklarını söyleyen zabıta ekipleri ise, "Sizler bizleri büyütüp, bugünlere getirdiniz. Bizde sizin evladınızız. Büyüklerimizin güneşe olduğu kadar, sevgiye de ihtiyaçları vardır. Elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız" dediler.

Kaynak: Bültenler