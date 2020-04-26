Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı ekipler seferber oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı ekipler seferber oldu - Haberler
Bahçelievler, Kocasinan, Güncel, Haber

Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı ekipler seferber oldu

Bahçelievler'de korona virüs salgını sonrası evde kalan yaşlı kadının kızı Belediye ekiplerini arayarak, annesinin doğum günü olduğunu söyledi.

26.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:41
Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı ekipler seferber oldu

Bahçelievler'de korona virüs salgını sonrası evde kalan yaşlı kadının kızı Belediye ekiplerini arayarak, annesinin doğum günü olduğunu söyledi. Belediye ekipleri pastayı hazırlayıp yaşlı kadının doğum gününü kutladı.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde yaşayan ve 81 yaşına giren Fatma Subaşılı kızının isteği üzerine Bahçelievler Belediyesi tarafından doğum günü kutlandı. Korona virüs salgını nedeniyle 85 yaşındaki kocasıyla evde yalnız kalan Fatma Subaşılı bugün 81 yaşına girdi. Salgın sonrası Düzce'de yaşayan ve yanlarında gelemeyen kızları, belediyeyi arayarak annesinin doğum gününün kutlanması için destek istedi. Bahçelievler Belediye ekipleri hemen bir pasta hazırlayıp yaşlı kadının evine giderek sürpriz yaptı.

Ekipler 81 yaşına giren Fatma Subaşılı'nın doğum gününü kutladı. Mumları üfleyen yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Kadının çocukları ise doğum günü kutlaması sırasında telefonla görüntülü arayarak annesinin doğum gününü kutladı. Telefonla belediye ekiplerine teşekkür ederek, mutluluktan ağladıklarını belirtti. Fatma Subaşılı'da hem kızlarına hem Belediye ekiplerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım Haberler
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
'Babam dilendiriyor' diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Tekirdağ'da koronavirüsten korunmak için dezenfektan ve etil alkol içen adam öldü
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Galatasaray
Şu an buradasınız: Yaşlı kadının uzaktaki kızı belediyeyi aradı ekipler seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 19:35:50. #1.15#
title