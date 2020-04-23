Yaşlı kadının Türk bayrağı ve muhabbet kuşu talebini belediye ekipleri yerine getirdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 67 yaşındaki kadının istediği Türk bayrağı ve muhabbet kuşu talebini yerine getirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 67 yaşındaki kadının istediği Türk bayrağı ve muhabbet kuşu talebini yerine getirdi. Belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda il dışında yaşayan Aysel Fırat, Büyükşehir Belediyesi ALO 153 iletişim hattını arayarak, evden çıkamayan 67 yaşındaki annesi Emine Üçbudak'ın Türk bayrağı ve muhabbet kuşu talebini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla çalışma başlatan ekipler, Emine Üçbudak'ın evinin balkonuna asmak için istediği Türk bayrağı ile muhabbet kuşunu teslim etti. Yaşlı olduğu için dışarı çıkamadığını belirten Emine Üçbudak, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti. Kaynak: AA