Yaşlı kadının torunundan acı haber
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Yaşlı kadının torunundan acı haber

01.11.2020 04:42 | Son Güncelleme: 01.11.2020 04:46
Yaşlı kadının torunundan acı haber

İZMİR'deki deprem faciasında sağ olarak kurtarılan Emine Eren'in torunundan acı haber geldi.

İZMİR'deki deprem faciasında sağ olarak kurtarılan Emine Eren'in torunundan acı haber geldi. 

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Emine Eren (62) sağ olarak kurtarılırken, gece saatlerinde torunu Çınar Eren'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, Emine Eren'in kocasının da enkaz altında olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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