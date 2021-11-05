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Yaşlı kadının şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaşlı kadının şüpheli ölümü

Adana'nın Sarıçam ilçesine 81 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Adana'nın Sarıçam ilçesine 81 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Şahintepe 3165 Sokak'taki bir katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan 81 yaşındaki Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis evden keskin bir şekilde yanık süt kokusu geldiğini belirleyerek, balkon kapısının penceresini kırıp içeri girdi. Zehirlenme olabileceğini düşünen polis yerde hareketsiz yatan kadını bahçeye çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemede ise ocakta süt olduğu taştığı ve tüpü söndürdüğünü tespit etti. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. - ADANA

Yaşlı kadının şüpheli ölümü

Yaşlı kadının şüpheli ölümü

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