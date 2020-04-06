Yaşlı kadının polise 'emri' yüzleri gülümsetti
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Eskişehir, Polis, Yaşam

Yaşlı kadının polise 'emri' yüzleri gülümsetti

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını kapı kapı dolaşarak dağıtmaya devam ederken, polis ekipleriyle, Süreyya-Ahmet Yetim çiftinin diyalogları ise yüzleri gülümsetti.

06.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:39
Yaşlı kadının polise 'emri' yüzleri gülümsetti

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçi ekipleri, ihtiyaç sahiplerine verilen bin liralık sosyal yardım paralarını kapı kapı dolaşarak dağıtmaya devam ederken, polis ekipleriyle, Süreyya-Ahmet Yetim çiftinin diyalogları ise yüzleri gülümsetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçi ekipleri, kent merkezindeki sorumluluk alanlarında para dağıtımları gerçekleştirirken, hem vatandaşların hayır duasını alıyor hem de ilginç diyaloglar yaşıyor.

'Yaşlı kadın polis ekiplerine çaya gelmesini emretti'

Süreyya ve Ahmet Yetim çiftinin ikametine giden ekipler, burada yardım parasının teslimi sonrası bir polis memuru, Yetim çiftine başka bir emirleri veya isteklerinin olup olmadığı sordu. Bunun üzerine 75 yaşındaki Süreyya Yetim, "Bir emrimiz olur, yazın çay içmeye bekliyorum" dedi. Bunun üzerine polis memuru ve diğer ekipler de, Süreyya teyzeye yazın çay içmeye geleceğine dair söz vererek ayrıldı.

"Çok duygulandım. Böyle bir şey beklemiyordum"

Yapılan yardım hakkında gözleri dolarak konuşan Süreyya Yetim, "Çok duygulandım. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun, demek ki unutulmamışız ne mutlu bize. Biz yaşlı insanlarız tabi, hepinizden Allah razı olsun. Cenabı Allah, devletimize zeval vermesin. Emniyet görevlileri, bizi PTT kuyruğundan kurtardılar Allah razı olsun. Yoksa oraya gidip bekleyecektik. Bir de salgın hastalık var. Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok memnun oldum. Allah razı olsun bize böyle bir imkan sağlandığı için çok duygulandım yavrum" ifadelerini kullandı.

"Allah polisimizi de devletimizi de başımızdan eksik etmesin"

Ardından ekiplerin yardım parası teslim ettiği 6 çocuk annesi Şengül Candan ise, "Devletimizden Allah razı olsun, devletimiz de kendine iyi baksın. İnşallah bir an önce bu hastalık da gider, bir şey olmaz. Memnun kaldık, çünkü ben kronik hasta olduğum için çalışamıyorum. Allah polisimizi de devletimizi de başımızdan eksik etmesin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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