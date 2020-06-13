Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı Denizli'de parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişirken, ekipler yüzüğü keserek çıkarabildi.

Denizli'de parmağına sıkışan yüzüğü çıkartamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişirken, ekipler yüzüğü keserek çıkarabildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Hatice Yurdagül Erbay (81) isimli kadın parmağına taktığı yüzüğü sıkıştığı için tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadı. Erbay'ın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için aile üyeleri defalarca deneme yapsa da bunda başarısız oldu. Aile üyeleri ardından durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar ile Erbay'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi olmayan Erbay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(Fadıl Pişkin - Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA