Yaşlı kadının para ve altınlarını dolandıran şüpheliler yakalandı
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Yaşlı kadının para ve altınlarını dolandıran şüpheliler yakalandı

TOKAT'ta Emine Çınar'ı (74), telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini 'polis' olarak tanıtıp evden 5 yarımlık altın ve 4 bin 400 lira parasını aldı.

Yaşlı kadının para ve altınlarını dolandıran şüpheliler yakalandı
20.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:05

TOKAT'ta Emine Çınar'ı (74), telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini 'polis' olarak tanıtıp evden 5 yarımlık altın ve 4 bin 400 lira parasını aldı. Polisin takibiyle yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

Olay, dün sabah saatlerinde kent merkezi Bedestenlioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Emine Çınar'ı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini 'polis' olarak tanıtıp 'hakkınızda FETÖ ve hırsızlıkla ilgili işlem yapılacağız' dediler. Ardından eve gelen dolandırıcılar Emine Çınar'ın evinde bulunan 5 yarımlık altın ve 4 bin 400 lira parasını alarak gözden kayboldu. Dolandırıldığını fark eden Çınar, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı İ.B. (42) ve A.A.'nın (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Altın ve paralar ise Emine Çınar'a teslim edildi. 

'BENİM KAFAMI, BEYNİMİ YIKADILAR'Gazetecilere yaşadığı olayı anlatan Emine Çınar, "Beni aradılar. İsmimin FETÖ'ye verildiğini söylediler. Adımın ayrıca hırsızlık olaylarına karıştığını söylediler. Eve gelip arama yapacağız dediler. Evimde bulunan altın ve paraları istediler. Parayı verdim. Daha sonra da dolandırıldığımı anlayınca polisi aradım. Polislerimizden Allah razı olsun bana çok yardımcı oldular, hemen de yakaladılar. Allah böyle tuzağa da kimseyi düşürmesin. Benim kafamı, beynimi yıkadılar" dedi. 'POLİS, ASKER, HAKİM, SAVCI SİZDEN PARA İSTEMEZ'İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt ise, "Vatandaşımız dolandırıldığına dair bize müracaat etti. Geldiğinde gerçekten çok üzgündü. Yıllarca dişinizden tırnağınızdan artırarak yaptığınız birikiminizi tanımadığınız bir kişiye dolandırılarak ellerinizle teslim ediyorsunuz. Vatandaşımız çok sonra dolandırıldıktan sonra bize geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü personelimiz ilk önce şahısları tespit etti sonra da yakaladı. Vatandaşın parası ve altınları teslim edildi. Vatandaşlarımızdan bizim ricamız lütfen hiçbir polis, hiçbir asker, hiçbir hakim, savcı sizden para istemez. Eğer bu unvanla para istiyorlarsa sizden kesinlikle bunlar dolandırıcıdır" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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