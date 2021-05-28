YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
ESENLER'DE 85 yaşındaki Dürdane Abay'ın ölü bulunduğu evden, 3 kamyon çöp çıktı.
ESENLER'DE 85 yaşındaki Dürdane Abay'ın ölü bulunduğu evden, 3 kamyon çöp çıktı. Annelerinin öldüğünü günlerce saklayan zihinsel engelli 2 kız kardeş ise, akrabalarının yanına yerleştirildi.
- İstanbul
Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 4 katlı evin birinci katındaki daireden gelen koku üzerine bina sakinleri polisi aradı. Adrese gelen ekipler, eve girdiğinde zihinsel engelli 2 kızıyla yaşayan Dürdane Abay'ın cansız bedenini buldu. Kızlarının günlerce ölümünü sakladıkları ortaya çıkan Dürdane Abay, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.
3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Kız kardeşler, akrabalarının yanına yerleştirilirken, belediye ekipleri, çöpe eve dönen dairede temizlik çalışması yaptı.3 kamyon dolusu çöp çıkan ev, ilaçlandı.
Görüntü dökümü:--------------------Çöp evden detaylar-Çöp evin fotoğraflar-Genel görüntü ve detay
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı