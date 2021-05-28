YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
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YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'DE 85 yaşındaki Dürdane Abay'ın ölü bulunduğu evden, 3 kamyon çöp çıktı.

ESENLER'DE 85 yaşındaki Dürdane Abay'ın ölü bulunduğu evden, 3 kamyon çöp çıktı. Annelerinin öldüğünü günlerce saklayan zihinsel engelli 2 kız kardeş ise, akrabalarının yanına yerleştirildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan 4 katlı evin birinci katındaki daireden gelen koku üzerine bina sakinleri polisi aradı. Adrese gelen ekipler, eve girdiğinde zihinsel engelli 2 kızıyla yaşayan Dürdane Abay'ın cansız bedenini buldu. Kızlarının günlerce ölümünü sakladıkları ortaya çıkan Dürdane Abay, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. 

3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kız kardeşler, akrabalarının yanına yerleştirilirken, belediye ekipleri, çöpe eve dönen dairede temizlik çalışması yaptı.3 kamyon dolusu çöp çıkan ev, ilaçlandı.

Görüntü dökümü:

--------------------Çöp evden detaylar-Çöp evin fotoğraflar-Genel görüntü ve detay

 


- İstanbul
YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
YAŞLI KADININ ÖLÜ BULUNDUĞU EVDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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