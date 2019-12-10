Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada
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Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada

Şanlıurfa'da yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

10.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16
Yaşlı kadının öldüğü feci kaza kamerada

'da yaşlı kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçesindeki Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanım D.'ye (66) çarptı. Feci kazada yaklaşık 2 metre havaya fırlayan kadın, ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Bilahare sürücü gözaltına alındı.


Vatandaşlar, sürücülerin hızlı gittiği caddede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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