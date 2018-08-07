Yaşlı Kadının Okuma Azmi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 73 yaşındaki Bedriye Uluba, 7 çocuğunu okutup iş sahibi yaptıktan sonra okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği projesi kapsamında ilçede açılan kursa başlayan 73 yaşındaki Bedriye Uluba, sağlık sorunlarına rağmen okuma yazmayı öğrendi.

Kalp ameliyatı başta olmak üzere tansiyon ve işitme bozukluğu gibi rahatsızlıklarına rağmen kursu aksatmamaya gayret eden Uluba, 73 yaşında okuma yazmayı öğrenmenin gururunu yaşıyor.

Uluba, kurs sayesinde hastalıklarını unuttuğunu, sağlığı ve ömrü elverdiğince okumaya devam edeceğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ise azmi ve başarısından dolayı yaşlı kadına plaket verdi.

Kaymakam Çimşit, Uluba'nın azminin herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek, "73 yaşındaki annemizin azmi ve başarısının ilçede okuma yazma bilmeyen hemşehrilerimize örnek teşkil edeceği kanaatindeyim. Bedriye annemiz azmi ve başarısı ile okumanın, öğrenmenin yaşı ve zamanının olmadığını bizlere bir kere daha göstermiş oldu." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ateş ise büyük bir azimle okuma yazmayı öğrenen Bedriye Uluba'yı tebrik etti.