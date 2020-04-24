Yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Zonguldak, Karaman, Güncel, Haber

Yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

24.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:04
Yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Karaman beldesinde ikamet eden 66 yaşındaki Şahinde Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak muhabbet kuşu istedi.

Sağlam'ı ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vefa Sosyal Destek Grubu ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu Sağlam'a teslim etti.

Ekiplere teşekkür eden Sağlam, muhabbet kuşuna gözü gibi bakacağını söyledi.

Kaynak: AA

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