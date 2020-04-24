Yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Karaman beldesinde ikamet eden 66 yaşındaki Şahinde Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak muhabbet kuşu istedi.

Sağlam'ı ziyaret ederek bir süre sohbet eden Vefa Sosyal Destek Grubu ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu Sağlam'a teslim etti.

Ekiplere teşekkür eden Sağlam, muhabbet kuşuna gözü gibi bakacağını söyledi.

Kaynak: AA