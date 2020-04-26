Yaşlı kadının meyve fidanı isteği yerine getirildi SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Necmiye Yıldız'ın (74) isteği üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bahçesine meyve fidanı dikildi.

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Necmiye Yıldız'ın (74) isteği üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bahçesine meyve fidanı dikildi.Fatih Mahallesi'nde yaşayan Necmiye Yıldız, Vefa Sosyal Destek hattını arayarak bahçesine dikmek için meyve fidanı talep etti. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, meyve fidanını alarak Yıldız'ın bahçesine götürdü. Yıldız'ın diğer ihtiyaçlarını da temin eden ekipler, kayısı fidanını toprakla buluşturdu. İsteği yerine getirilen Yıldız ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA