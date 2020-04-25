Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi - Haber
Vefa Sosyal Destek Grubu, Zonguldak, Haber

Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi.

25.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:55

Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi.

Zonguldak'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı kadının muhabbet kuşu isteğini ekipler yerine getirdi. Karaman beldesinde ikamet eden 66 yaşındaki Şahinde Sağlam, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak muhabbet kuşu istedi. Sağlam'ı ziyaret ederek Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra muhabbet kuşunu Sağlam'a teslim etti. Şahinde Sağlam isteğini kırmayan muhabbet kuşunu getiren ekiplere teşekkür etti.

Sağlam, "Şeker hastayım tansiyon hastayım kuş istedim getirdiler Allah razı olsun. Bir gün sonra getirdiler. Çok teşekkür ettim kendilerine çok sevindirdiler beni memnun oldum. Kuşun adını maviş koydum. Dün akşamdan beri konuşuyorum benim ile konuşuyor. Evde tek kalıyorum. İstanbul'dan torunum geldi ama oda annesiyle gidecek" diye konuştu.

Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Haber
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı Haber
Bardak detayı ele verdi! Demet ve Kerem aşk yaşamaya başladı
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haber
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haber
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve...
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Semih Yalçın Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Harun Tan Halil Sezai Muazzez Abacı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mesut Özil Mauricio Isla Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Ramazan Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Yaşlı kadının kuş isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:02:11. #1.15#
title