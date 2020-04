Yaşlı kadının kanalizasyon suyu basan evini belediye ekipleri temizledi MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadının evini kanalizasyon suyu bastı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadının evini kanalizasyon suyu bastı. Yaşlı kadının yardımına Toroslar Belediyesi ekipleri koşarak, evi temizleyip dezenfekte etti.

Sağlık Mahallesinde tek başına ikamet eden 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadının evi, kanalizasyon hattı tıkandığı için lağım suyuyla doldu. Çaresiz kalan yaşlı kadının yardımına Toroslar Belediyesi yetişti.

Konuyla ilgili ihbar alan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evi önce lağım suyundan arındırarak temizledi. Ardından dezenfekte işlemini de yapan ekipler, evi hijyenik bir şekilde yaşlı kadına teslim etti.

Evi temizlenen yaşlı kadın ve yakınları yaşadıkları mağduriyeti anında gideren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

"Sorumlu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Başkan Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Toroslar halkının hizmetin en güzeline layık olduğunu belirterek, "Her an, her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Evini lağım suyu basan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz; "80 yaşındaki bir teyzemizin evinin lağım suyuyla dolduğunun ihbarını aldık. Korona virüs salgını tehlikesiyle mücadele ederken, vatandaşımızın evinde hijyenik olmayan koşullarda yaşamasına gönlümüz razı gelmezdi. Bu nedenle ekiplerimiz derhal müdahale ederek teyzemizin mağduriyetini giderdi. Sorumlu belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın sağlığı her zaman önceliğimiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA